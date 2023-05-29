Бойцы российской группы Brave ликвидировали беспилотным аппаратом “Ланцет 3” трехкоординатную радиолокационную станцию 35Д6М, которая является весьма уникальным оборудованием на вооружении ВСУ.

Боевики отлично осознавали ценность станции и поэтому хорошо спрятали ее в противодронных решетках. Однако это не помогло. Опытный оператор дрона-камикадзе “Ланцет” просто облетел все решетки и нанес удар точно по РЛС.

На кадрах опубликованной в Сети записи видно, как дрон попадает по радиолокационной станции, которая тут же вспыхивает.

РЛС 35Д6М – это современная станция, которая обнаруживает беспилотники и другие цены, летящие на небольшой высоте. Они преодолевают как пассивные, так и активные помехи.