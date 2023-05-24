Согласно исследованию, проведенному китайскими учеными, соленые огурцы могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Выводы исследования неутешительны: чрезмерное потребление соленой пищи, включая огурцы, связано с возможным развитием рака желудка и пищевода, а также увеличением риска инсульта и обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Это мнение поддерживает и Оксана Димитриева, российский диетолог.

Доктор Димитриева также указывает на потенциальный вред, который могут причинить маринованные огурцы. Их высокое содержание уксуса может нарушить процесс пищеварения и привести к гастриту, раку и язве.

В целом, рекомендуется ограничивать потребление соленой пищи. Предпочтение следует отдавать свежим продуктам и избегать пересоленных блюд. Такой подход поможет поддерживать здоровье и предотвращать различные заболевания.