Исследователи Артуро Тоции и Джеймс Петерс считают, что прежние выводы о человеческом мозге, как о трехмерном объекте, являются ошибочными. Они уверены, что существует, так называемое четвертое измерение.

Специалисты заявляют, что человеческий мозг представляет собой криволинейную поверхность, которую следует описывать в четырех измерениях. Свою теорию ученые обуславливают тем, что функции мозга осуществляют свои процессы в четырехмерном пространстве.

На протяжении длительного времени специалисты всячески пытались понять, где именно происходит мыслительный процесс человека. Некоторые из них считают, что существует некое четвертое измерение как физическая реальность, но оно недоступно для всего организма человека.

В качестве доказательства своей теории Артуро Тоции и Джеймс Петерс предлагают найти так называемые «тени» и «эхо» четвертого измерения при помощи теоремы Борсука-Улана. Согласно этой теореме, активность мозга порождает точки-антиподы, которые отслеживаются доступными современной науке методами наблюдения за активностью головного мозга.