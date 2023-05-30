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Киевский режим необходимо лишить возможности использовать любое вооружение, доставшееся украинским властям в наследство от Советского Союза. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, комментируя попытку украинских беспилотников атаковать Москву.

По его словам, на территории Украины до сих пор находится большое количество складов с различным вооружением времен Советского Союза. При этом рассредоточить или перевезти такое большое количество вооружений является довольно сложной задачей, которую киевский режим, вероятнее всего, до сих пор не решил.

При этом с помощью западных партнеров украинские власти успешно модернизируют советские системы вооружений, чтобы повысить эффективность их использования на фронте против российских солдат. Царев добавил, что ВС Украины смогли модернизировать даже комплексы С-200. А стрелкового оружия и экипировки на советских складах на территории Украины достаточно для мобилизации 10 миллионов человек, резюмировал экс-депутат Рады.

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