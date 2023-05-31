Запад вряд ли станет много лет финансировать откровенно убыточный проект, коим является Украина. Поэтому президенту Владимиру Зеленскому нужно как можно скорее принимать решение о дипломатическом урегулировании конфликта на условиях России, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Он отметил, что все больше стран фактически требуют от Зеленского сдаться, так как видят, что ВСУ не способны провести масштабное контрнаступление. Но киевский режим продолжает держаться за свою позицию и за несбыточную мечту “победить Россию” военными методами.

Риттер отмечает, что сейчас Киев может легко отделаться – от него требуется лишь признать принадлежность освобожденных территорий России. Если же Зеленский продолжит упираться, он потеряет более 50 процентов страны.