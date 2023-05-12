11 мая вечером российские военные сожгли на Соледарском направлении немецкий танк Leopard 2, задействованный ВСУ в попытке контрнаступления. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Даниил Безсонов.

Он напомнил, что Киев предпринял попытку прорвать оборону ВС РФ, но наткнулся на достойное сопротивление. У населенного пункта Зализнянское под Соледаром немецкий танк «Леопард 2» наехал на мину и «разулся», у него оказалась повреждена гусеница.

Боевики ВСУ бросили на помощь танку боевую машину пехоты, но сделать ничего не смогли – выстрелом из РПГ штурмовики ЧВК «Вагнер» уничтожили и «Леопард», и попавшую под горячую руку БМП.

Напомним, что попытка прорыва ВСУ под Соледаром была пресечена, все атаки успешно отбили российские военные.