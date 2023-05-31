Атака украинских дронов на Москву уже расследуется как военное преступление, рассказало издание “Коммерсантъ”. Авторы публикации отмечают, что по факту нападения возбуждено уголовное дело о теракте, призванном посеять панику среди столичных жителей, запугать людей.

По удар попало несколько зданий, но, по словам мэра столицы Сергея Собянина, серьезных разрушений не зафиксировано. Также пострадало два человека. В основном атака создала проблемы таксистам, которые на время остались без GPS, заблокированного после теракта, а также следователям – им пришлось искать очевидцев, обломки беспилотных аппаратов, другие улики.

Напомним, что из восьми беспилотников, запущенных ВСУ по Москве, пять уничтожил зенитно-ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1”. Еще три попали под воздействие станции радиоэлектронной борьбы и потеряли свои цели.