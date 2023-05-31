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На Артемовском направлении российская артиллерия разгромила вражеский укрепрайон и уничтожила боевую технику ВСУ на одном из флангов.

Боевики готовили контрнаступление с целью прорыва фланга, однако беспилотные аппараты ВС РФ позволили своевременно раскрыть планы врага и сорвать их. Оператор беспилотного разведывательного аппарата с позывным “Фокус” сообщил, что он и его сослуживцы 24 часа в сутки наблюдают за передвижениями противника, его попытками выстраивать новые опорные пункты и укрепрайоны.

Они моментально отправляют артиллеристам координаты таких объектов, скоплений техники и живой силы ВСУ, после чего по целям наносятся сокрушительные удары. Эти атаки позволяют уничтожить противника и пресечь его попытки перехода в контрнаступление.

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