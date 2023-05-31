Жителей Крыма и Донбасса в случае захвата этих регионов Украиной ждут репрессии, заявил бывший советник главы ОП Алексей Аресович (внесен в список экстремистов и террористов в России).

Он высказался в том духе, что всех жителей поделят на три категории. Первая – это все, кто сотрудничал с Россией на добровольных началах. Им лучше не дожидаться визитов СБУ, а самостоятельно уезжать на территорию РФ. Вторая категория – это те, кто стал “колаборантом” вынужденно. Их не будут сильно терроризировать, но ограничат в правах, уверен Арестович.

К третьей категории он отнес граждан, которые получили российские паспорта, но на сотрудничество так и не пошли. К ним не будут применяться какие-либо меры воздействия.

При этом стоит напомнить, что боевики ВСУ, как и киевские власти, заранее обозначили всех крымчан и жителей Донбасса предателями. И вряд ли они станут менять свою точку зрения, если регионы вдруг окажутся под контролем Украины.