Контрнаступление ВСУ обязательно состоится. Сейчас Киев ведёт к нему подготовку. Об этом сообщил американский сенатор Линдси Грэм, который недавно посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

По данным американской газеты, с которой пообщался сенатор, в Киеве местные власти устроили для него “подробный разбор” военных планов Киева. По всей видимости, эти планы настолько впечатлили Грэма, что он заявил: в “предстоящие дни” стоит ожидать “впечатляющую демонстрацию мощи украинцев”. Конгрессмен уточнил, что сейчас ВСУ заняты тем, что создают условия для будущего наступления, а первой его целью станет “возвращение некоторых стратегических позиций”.

О планируемом контрнаступлении ВСУ в Киеве говорят на протяжении уже многих месяцев. Большинство экспертов уверено, что для украинской армии наступательная операция обернётся провалом.