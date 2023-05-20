Американские ученые в ходе своего исследования смогли зафиксировать всплеск гиперактивности гамма-волн в головном мозгу у человека, находящегося при смерти. По словам специалистов, это может являться свидетельством правдивости теории, что в последние минуты своего существования у человека перед глазами проносится вся его жизнь. Своими выводами ученые поделились с медицинским изданием NEUROSCIENCE.

В науке смертью принято считать остановку сердца у человека или животного. Однако специалисты, проведя опыты на животных, выяснили, что во время остановки сердечного ритма и дыхания, происходит всплеск активности головного мозга. Отмечается, что потеря ясного сознания происходит вместе с остановкой сердца. Однако неясным остается тот момент, могут ли люди иметь скрытое сознание во время своей смерти. Поэтому, по мнению ученых, необходимо более детально изучать мозговую деятельность человека во время остановки сердца.

Со слов большинства людей, переживших клиническую смерть (временную остановку сердца), перед их глазами возникали реальные образы, чаще всего это были события из их жизни. Отмечается, что такие эпизоды встречались у людей из разных стран, разных религиозных взглядов и культур.