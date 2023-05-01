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Как сообщает РИА Новости, ученые из Японии и США провели совместное исследование, в ходе которого выяснили причину появления седых волос у человека. Седина – это признак старения организма. Однако она может появиться и по другим причинам. Меланоциты могут перестать вырабатываться в результате стрессового состояния организма, воспалительных процессов и при различных заболеваниях, например таких, как витилиго.

Ранее считалось, что седые волосы появляются в результате уменьшения меланоцитов, вырабатывающих пигмент волос. И это отчасти действительно так. Однако реальная причина кроется в активности стволовых клеток в волосяных фолликулах, известных как McSC. Из-за того, что с течением времени они становятся пассивными, пигмент перестает вырабатываться. Специалисты уверены, что если стволовые клетки McSC в волосяных фолликулах вновь привести в движение, то цвет волос может вновь вернуться.

Ученые провели тесты на грызунах путем стимуляции ускорения роста волос. Они выполнили наблюдения за перемещением клеток внутри волосяного фолликула. Исследователи уверены, что идут в правильном направлении. Данные результаты, по их мнению, является ключом к созданию возможности возврата здоровья и цвета волос.

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