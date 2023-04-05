Экипаж российского танка, которому была поставлена задача подавить огонь ВСУ и обеспечить безопасную эвакуацию раненых военнослужащих, отлично с ней справился. Мало того, танкистам пришлось вступать в бой с противником, из которого они вышли победителями. Соответствующее видео опубликовал военный корреспондент Мурад Газдиев.

Боевая машина осуществляла прикрытие эвакуации, когда из расположенного неподалеку лесного массива боевики ВСУ открыли огонь из гранатомета. Пробить броню Т-72Б3 им не удалось, зато танкисты ответным ударом чуть ли не в упор расстреляли позиции ВСУ. Также по ним стреляла боевая машина пехоты БМП-3, участвующая в этом бою.

В результате удалось уничтожить блиндаж ВСУ и их огневые точки, хорошо замаскированные в лесу и укрепленные. Фортификации не выдержали ударов танковых орудий.

Напомним, Киев рассчитывает провести контрнаступление с использованием западных танков «Челленджер» и «Леопард», однако многие эксперты уверены, что отсутствие динамической защиты делает эти машины весьма уязвимыми.