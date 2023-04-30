Шведские специалисты из Университета Линчепинга и Королевского технологического института продемонстрировали свою уникальную разработку. Они создали уникальный транзистор, выполненный из древесины.

Отметим, что транзистор – это электронный компонент, который небольшим входным сигналом управляет значительным током в выходной цепи. Его используют для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов. Также он выполняет функцию в качестве выключателя питания.

Исследователи совершили научный прорыв, так как смогли создать транзистор, изготовленный из дерева. Причем устройство также способно работать непрерывно, регулируя поток электрической энергии ничем не хуже, нежели транзисторы, изготовленные из полупроводниковых материалов.

Ученые отметили, что деревянная модель имеет значительно большие размеры, нежели обычные варианты. Однако она обладает преимуществом выдерживать более высокое напряжение.