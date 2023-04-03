Археологам из Университета Западной Австралии удалось сделать снимок самой глубоководной морской рыбы на планете Земля, которая только известна науке. Речь идет о яркой глубоководной рыбе из семейства слизней, обитающей на дне Тихого океана.

Австралийские исследователи занимались изучением глубоководной впадины Идзу-Огасавара, расположенной недалеко от берегов Японии. Во время изучения морского дна подводная камера смогла запечатлеть несколько морских особей на глубине в 8336 метров.

К сожалению, ученые не смогли поймать глубоководную рыбу, чтобы провести более тщательное ее изучение, однако с помощью автономного спускаемого аппарата получилось провести визуальное изучение лучеперой рыбы.

Тем не менее, спустя несколько дней во время очередного погружения аппарата, исследователям удалось поймать двух рыб Pseudoliparis belyaevi на глубине в 8022 метра, что является первым зафиксированным случаем рыбалки на глубине более 8 километров.