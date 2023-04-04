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Сообщается о нанесении ударов российскими беспилотниками по объектам неприятеля, расположенным в Одессе и Одесской области, в ночь на 4 апреля.

Для отражения атаки украинские военные применили новейшие системы ПВО, в которые входили мобильные стрелковые установки и западные зенитные установк для сбивания БПЛА. Один из беспилотников РФ был уничтожен с помощью украинской ПВО, но в результате удара были ликвидированы украинские установки ПВО, а также несколько боевиков ВСУ.

Один из объектов противника в Одессе был поражен мощной детонацией, в результате чего начался пожар, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре аэродрома «Школьный». Это уже второй удар за последние несколько недель, направленный на аэродром. Сообщается, что на него регулярно завозится авиационная техника от западных союзников Киева, в том числе и беспилотники.

Всего было зафиксировано не менее пяти ударов по различным укаринсиким объектам в Одессе и ее районе, где находятся военные ВСУ.

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