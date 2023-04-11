11 апреля – ИА Discover24.ru. Ученые из американского Массачусетского университета разработали необычный материал, который имеет свойства меха белого медведя. Для этого были применены искусственные технологии.

Верхний слой ткани содержит специальные нити, которые передают видимый свет к нижнему слою, выполненному из нейлона с PEDOT-покрытием, что эффективно поглощает тепло, точно так же, как и натуральный мех животного.

Эта технология позволяет куртке, изготовленной из нового материала, быть на 30 процентов легче аналогичной куртки, произведенной с применением хлопкового материала. При этом есть возможность сохранять комфортную температуру тела при более низкой температуре окружающей среды при наличии постоянного солнечного света.