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10 апреля – ИА Discover24.ru. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Российской академии наук (РАН) опубликовали результаты своих исследований, связанных с природой устья Невы в допетровское время. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках работы исследователи провели анализ первой крепости, построенной в Санкт-Петербурге в 1703 году, и обнаружили фрагменты древоземляной крепости, которая является началом истории города. Ученые провели комплексный анализ конструкции, найденной на территории Петропавловской крепости, и выявили возраст древесины около 510 лет.

Кроме того, специалисты изучили состав пыльцы, спор и окаменевших фрагментов растений, которые сохранились в земле. Результаты исследования указывают на то, что почвы в этом месте образовывались преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ив.

Сотрудники РАН передали ученым СПбГУ уникальный образец грунта с подошвы сапога, который был обнаружен в ходе раскопок. Оказалось, что грязь является засохшим илом, что может указывать на существование в то время прибрежной тростниковой заросли.

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