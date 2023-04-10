10 апреля – ИА Discover24.ru. Ледяной покров скрывает под собой 98% всей территории Антарктиды, однако благодаря современным методам компьютерного моделирования ученым удалось создать карту материка без льдов. Об этом сообщает портал Gismeteo.

Группа ученых, используя данные со спутников, авиации и наземного оборудования Великобритании и США, смогла еще десять лет назад создать подробную компьютерную модель Антарктиды под названием Bedmap2. Данная карта позволяет увидеть ландшафт материка, расположенного на Южном полюсе без ледяного покрова.

При создании карты ученые использовали данные, в том числе, полученные с многоканального когерентного радиоэхолота, что позволило точно определить толщину снежного и ледяного покрова. В настоящий момент компьютерная модель Антарктиды может быть использована для прогнозирования таяния льдов.

По оценкам ученых, в случае таяния всего объема льдов Антарктиды, уровень мирового океана может подняться на 58 метров, что приведет к катастрофическим последствиям для всего человечества.