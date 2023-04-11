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11 апреля – ИА Discover24.ru. Ученые из Майнцского университета сообщают, что самцы желтого сумасшедшего муравья представляют собой биологические химеры. Этот вид является опасным инвазивным для экосистем Австралии, а также островов, расположенных в Тихом и Индийском океанах.

Предыдущие генетические исследования показали, что у самцов желтого сумасшедшего муравья в организме присутствует по две копии каждой хромосомы, что необычно для муравьев.

Однако специалисты выяснили, что у самцов этого вида материнский и отцовский геномы находятся в разных клетках одного организма. Они пришли к выводу, что самцы желтого сумасшедшего муравья формируются из оплодотворенных яиц, в которых две родительские гаметы не объединяются, а материнское и отцовское ядра делятся каждое по отдельности, но в одной яйцеклетке.

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