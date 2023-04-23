Издание The Economist опубликовало материал, в котором говорится о возможных неудачах ВСУ в анонсированном контрнаступлении. Автор статьи отмечает, что Североатлантический альянс предоставил для Киева максимальное количество вооружения и всевозможных видов боеприпасов.

Однако этот факт не дает гарантий, что контрнаступление, запланированное украинским командованием, будет удачным для ВСУ. Ведь даже это не позволило значительно снизить риски до минимальных. Именно поэтому вот уже на протяжении нескольких месяцев киевский режим регулярно переносит дату наступательной операции.

Анонсируемая операция имеет критическое значение не только для Зеленского, но и для Западного руководства. Огромное количество предпосылок, которые в итоге могут повлечь за собой провал украинской армии, напрочь поломает все планы Запада относительно Украины. Исход будущего контрнаступления напрямую связан с будущей судьбой Украины и ее союзников.