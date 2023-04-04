Военнослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации продолжают уничтожать технику и живую силу противника. Кадры разгрома техники, предоставленной странами НАТО, опубликовали в Сеть сами украинские военнослужащие.

На днях ВСУшники выложили в социальных сетях очередное видео, на котором можно рассмотреть сожженную технику образца НАТО. Данная видеозапись была взята с украинского интернет-ресурса и опубликована в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео, снятом проезжающими на автомобиле украинскими военнослужащими, можно рассмотреть остатки колонны натовской техники ВСУ. Украинские боевики, используя нецензурную лексику, говорят, что российскими войсками было уничтожено большое количество новых машин.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись бронетранспортера, переданного для ВСУ американцами, который российскими военными был превращен в решето. Видео было снято под Угледаром в Донецкой Народной Республике.