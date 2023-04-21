Российским исследователям удалось выяснить причину загадочных цикличных процессов, происходящих с озером Спартаковское. Они связаны с тем, что озеро периодически высыхает, а затем вновь наполняется водой. Результаты исследования специалисты опубликовали на российском интернет-ресурсе о погоде Gismeteo.

Озеро Спартаковское расположено на архипелаге Северная Земля и способно уменьшаться до объема 250 млн. м³, а затем вновь постепенно наполняться водой. Ранее специалистами неоднократно отмечалось изменение уровня воды в водоеме. Однако два года назад ученые зафиксировали практически полное падение уровня воды. Такого явления в озере ранее не наблюдалось.

Установив камеры на озере, специалисты смогли зафиксировать вытекание воды из водоема на протяжении 117 часов. Скорость течения воды составляла 2000 м³/сек. Данный показатель эквивалентен скорости течения реки Невы в России. Это явление обеспокоило научных работников, ведь изменение климата может способствовать исчезновению озера Спартаковского. А потеря данного природного ресурса в итоге повлияет на иные природные процессы и изменит климат в регионе Северной Земли.