Возобновление полетов на Луну, по мнению ведущих отечественных ученых, является стратегической необходимостью для Российской Федерации. При этом важность освоения «седьмого континента» может сравниться только с созданием ядерного оружия. Об этом сообщает в своем материале РИА Новости.

Первые выдающиеся результаты в исследовании Луны были получены американскими и советскими учеными еще в 1960-70-х годах. При этом последний советский зонд «Луна-24» был запущен еще в 1976-м году. Затем США свернули свою лунную программу и сосредоточились на исследовании дальнего космоса, а СССР занялось развитием своей околоземной станции.

Однако уже в конце нулевых годов разработанный Институтом космических исследований РАН прибор LEND, установленный на американском орбитальном аппарате LRO, выявил присутствие воды в приполярных областях Луны. При этом внеземная вода представляет собой ценнейший ресурс для будущего освоения космоса и является кладезем научных знаний об устройстве Вселенной.

Поэтому НАСА уже объявила о высадке на Луне двух своих астронавтов в 2025-26 годах в рамках программы «Артемида». КНР планирует запустить в район лунного полюса свою станцию «Чанъэ-6». Также о своих планах на Луну заявили Индия и Япония. Но все же первой лунной станцией на южном полюсе Луны должна стать именно российская.

По словам научного руководителя ИКИ РАН Льва Зеленого, Россия дошла до предела, когда отступать уже некуда в вопросе изучения Луны. Посадочную станцию «Луна-25» (подчеркивая тем самым преемственность с советской программой) планируют запустить с космодрома Восточный, используя ракету-носитель «Союз-2». Она должна приземлиться севернее кратера Богуславский на поверхности Луны и отработать не менее одного года.

Далее Россия планирует запустить взлетно-посадочный корабль «Луна-28» после 2027 года, который должен будет привезти образцы грунта. По мнению Зеленого, новую гонку с освоением Луны в мире можно сравнить по значимости только с разработкой ядерного оружия. Тогда руководители тех стран, которые прислушались к ученым и профинансировали создание ядерного оружия, стали лидерами послевоенного мира, а остальные страны остались в хвосте истории.