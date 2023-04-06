Сотрудники информационного портала WABetaInfo опубликовали некоторые подробности будущего обновления популярного мессенджера WhatsApp. Место привычной новостной рассылки должна занять вкладка с каналами.

Сообщается, что новая функция новостных каналов будет доступна в отдельной вкладке приложения под собственным названием «Обновления». Посредством использования данной функции компании и обычные люди смогут делиться своими новостями с пользователями популярного мессенджера.

При этом будет доступна функция поиска среди новостных каналов по интересующей конкретного пользователя тематике. По информации портала, номера телефонов и другая персональная информация участников новостных каналов будет скрыта от других пользователей.

Пока новые функции доступны только в бета-версии мессенджера под номером 2.23.8, рассчитанной для работы на устройствах под управлением операционной системы Android. Официальных данных о сроках интеграции новой функции во все версии приложения пока нет.