Американский блогер, стилист, основатель салона красоты The Glasshouse Salon and Spa Кэролайн Брукс рассказала, что прическа девушки отображает ее характер. Публикация с мнением стилиста появилась в издании Glamour.

Авторы материала обратили внимание на видео, размещенные на интернет-платформе TikTok. Видеоролики были опубликованы под хэштегом #hairtheory. Эти ролики собрали практически 50 миллионов просмотров. На видео пользователи платформы показывают свои любимые способы укладки волос, отмечая, каким образом их прическа влияет на восприятие окружающих.

Брукс отметила, что внешний вид девушки отражает ее индивидуальность. По ее словам, люди со спокойным характером, находящиеся в гармонии с собой выбирают, расслабленные укладки. Собранные боковые пряди на макушке при помощи резинки или заколки, являются признаком непринужденности в характере. А вот гладко зачесанные волосы, в том числе пучки, носят представительницы прекрасного пола, тщательно следящие за своей внешностью.