Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Комментируя распространяющиеся в социальных сетях видео, клинический психолог Инесса Моисеенко рассказала, что люди, которые гуляют по городам со странными предметами, чаще всего утюгами, вероятно, проходят психологический тренинг. Об этом пишет РИА Новости.

Такой тренинг дает возможность им раскрепоститься, приобрести уверенность и избавиться от ряда комплексов.

Ранее в социальных сетях появились видео, снятые в разных регионах России. На них жители городов «гуляют» по улицам с бытовой техникой. Например, в Гусеве Калининградской области двое мужчин гуляют с утюгами, а в Анапе две женщины гуляют прямо по центру города тоже с утюгами. Авторы видео рассказывают, что таким «загадочным перформансом» они удивляют горожан.

В свою очередь, прохожие высказывают разные версии того, что происходит, например, что мужчины решили «погладить тротуарную плитку» или жены запретили им держать дома собак.

Вам может понравиться

Оральный секс в 8,5 раз повышает риск развития онкологии гортани

Ученые Института рака и геномных наук в университете Бирмингема выяснили, что за последние 20 лет количество заболеваний раком горла стало больше, вероятно, из-за орального секса, который способствует передаче вируса папилломы

Мужчины с обрезанием больше других уверены в своей внешности

Исследование, проведенное сотрудниками Йельского университета, позволило сделать вывод, что обрезание делает мужчин более уверенными в своей внешности, нежели то, как на самом деле выглядят их гениталии. Ученые в ходе исследования