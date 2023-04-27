Комментируя распространяющиеся в социальных сетях видео, клинический психолог Инесса Моисеенко рассказала, что люди, которые гуляют по городам со странными предметами, чаще всего утюгами, вероятно, проходят психологический тренинг. Об этом пишет РИА Новости.

Такой тренинг дает возможность им раскрепоститься, приобрести уверенность и избавиться от ряда комплексов.

Ранее в социальных сетях появились видео, снятые в разных регионах России. На них жители городов «гуляют» по улицам с бытовой техникой. Например, в Гусеве Калининградской области двое мужчин гуляют с утюгами, а в Анапе две женщины гуляют прямо по центру города тоже с утюгами. Авторы видео рассказывают, что таким «загадочным перформансом» они удивляют горожан.

В свою очередь, прохожие высказывают разные версии того, что происходит, например, что мужчины решили «погладить тротуарную плитку» или жены запретили им держать дома собак.