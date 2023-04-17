Американские бомбы JDAM, на которые Киев рассчитывал как на очередное «супероружие», оказались не столь умными, как предполагалось, пишет издание Politico со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

В них говорится, что «умные» бомбы не оправдали ожиданий. Виной всему российские комплексы радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигнал GPS и заставляют JDAM лететь совсем не в том направлении, в котором их посылают.

«Отказ этих комплектов бомб частично объясняется проблемами с сигналом GPS, потенциально вызванными российскими попытками создания помех», – говорится в слитых в интернет бумагах.

Киев впервые применил американскую бомбу JDAM-ER 10 марта, что было подтверждено видеозаписью, обошедшей все телеграм-каналы. Однако с тех пор ни единого упоминания об «умных» боеприпасах не обнаруживалось. Соединенные Штаты изначально предполагали, что боевики ВСУ просто неправильно используют бомбы, но сейчас переключились на российские системы РЭБ.