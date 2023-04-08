8 апреля – ИА Discover24.ru. Математиками из Университета Сассекса было предложено две математических модели достижения оргазма, которые смогут оказаться эффективным способом достижения пика наслаждения. Об этом сообщает издание Planet Today.

Ученые собрали данные о психологическом и физиологическом возбуждении для моделирования условий, способных с наибольшей вероятностью привести к оргазму. Специалисты рассмотрели четыре стадии сексуального мужского цикла: сексуальное возбуждение, плато, оргазм и разрешение. Были изучены данные сексуальных реакций исследований Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон. В их исследовании принимало участие 382 женщины и 312 мужчины, которыми в итоге было совершено 10 тысяч половых актов в лабораторных условиях. Однако отмечается, что в таких условиях психологический барьер являлся препятствием достижения сексуальной кульминации.

Поэтому математиками было создано две модели, первая, подразумевающая физиологические факторы достижения оргазма, а вторая – психологические аспекты.