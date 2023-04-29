Ученые обнаружили «голубую дыру» на юго-восточном побережье полуострова Юкатан в Мексике. Название «Там-Ха» или «Таам джа» с языка майя переводится как «голубая вода». Эта подводная пещера имеет площадь более 13,5 тысяч квадратных метров и глубину 274 метра. Она является второй по величине голубой дырой в мире. На первом месте находится 300-метровая дыра, которая расположена в Санша-Юнлэ в Китае.

Ученые планируют изучить все организмы, обитающие в пещере, с особым вниманием к геологическому строению объекта. Это поможет получить данные об окружающей среде тысячелетней давности.

Сообщается, что подобные «голубые дыры» образовались в ледниковом периоде, когда уровень моря был меньше современного на 100 метров.