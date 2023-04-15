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Председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко отчитался о якобы «хороших темпах» весенней уборки городских улиц в рамках месячника по благоустройству, однако жители Северной столицы не видят результатов.

На официальной странице Комблага в социальной сети «ВКонтакте» появился отчет Пониделко о визите в Кировской район с проверкой хода весенней уборки. Он подчеркнул, что работа идет «хорошими темпами» и очистка улиц завершится в срок.

«Нужно до конца апреля успеть вымыть более 6 тыс. фасадов многоквартирных домов, отремонтировать 700 детских площадок и 200 спортивных, ликвидировать 10 несанкционированных свалок и много чего еще. Если будем идти по графику так же бодро, как сейчас, то к началу майских праздников, уверен, мы закончим весеннюю генеральную уборку», — подчеркнул Пониделко.

Однако петербуржцы не видят качественной уборки города. Пользователи Сети раскритиковали главу Комблага и рассказали ему о реальном положении дел с очисткой города от пыли и грязи.

«Облака пыли постоянно»: петербуржцы отреагировали на отчет Комблага об «успехах» весенней уборки города

Стоит отметить, что жители Петербурга не раз жаловались на качество весенней уборки. Несмотря на заявления чиновников из администрации губернатора Александра Беглова, город остается в пыли и грязи, а темпы очистки улиц оставляют желать лучшего.

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