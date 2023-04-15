«Облака пыли постоянно»: петербуржцы отреагировали на отчет Комблага об «успехах» весенней уборки города

Председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко отчитался о якобы «хороших темпах» весенней уборки городских улиц в рамках месячника по благоустройству, однако жители Северной столицы не видят результатов.

На официальной странице Комблага в социальной сети «ВКонтакте» появился отчет Пониделко о визите в Кировской район с проверкой хода весенней уборки. Он подчеркнул, что работа идет «хорошими темпами» и очистка улиц завершится в срок.

«Нужно до конца апреля успеть вымыть более 6 тыс. фасадов многоквартирных домов, отремонтировать 700 детских площадок и 200 спортивных, ликвидировать 10 несанкционированных свалок и много чего еще. Если будем идти по графику так же бодро, как сейчас, то к началу майских праздников, уверен, мы закончим весеннюю генеральную уборку», — подчеркнул Пониделко.

Однако петербуржцы не видят качественной уборки города. Пользователи Сети раскритиковали главу Комблага и рассказали ему о реальном положении дел с очисткой города от пыли и грязи.

Стоит отметить, что жители Петербурга не раз жаловались на качество весенней уборки. Несмотря на заявления чиновников из администрации губернатора Александра Беглова, город остается в пыли и грязи, а темпы очистки улиц оставляют желать лучшего.