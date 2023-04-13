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Согласно сообщению издания NYT, Бразилия не хочет продавать оружие по просьбе Украины и предлагает свою помощь в проведении мирных переговоров.

Однако Киев по-прежнему нуждается в средствах ПВО для того, чтобы защищаться от российских войск.

Бразилия зависит от поставок удобрений и топлива из Москвы, а поэтому делает все для того, чтобы не принимать участия в вооруженном конфликте на Украине и не поставлять оружие для ведения боевых действий.

Год назад власти Германии обратились к правительству Бразилии с просьбой отдать снаряды, которые были проданы Бразилии в 2014 году и до сих пор не использованы. Однако власти Бразилии отказались от этого предложения, поскольку снаряды могут быть отправлены в Киев.

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