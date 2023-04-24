Ученые обнаружили ранее неизвестный коралловый риф на глубине 400 метров в центре Морского заповедника Галапагосских островов.

Экосистема рифа является довольно разнообразной, вокруг него обитают акулы, скаты, глубоководные рыбы, а на поверхности можно увидеть розовых осьминогов и даже омаров. Он содержит до 50-60% живых кораллов во многих районах, и это редкое явление.

Ученые оценивают возраст рифа более 1000 лет, что делает его особенно интересным объектом исследований для ученых, которые изучают изменение климатических условий в этом регионе.

Ранее сообщалось, что проведенный анализ останков древнеегипетской мумии помог ученым в реконструкции погодных условий в области древнего Средиземноморья.