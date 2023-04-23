Мечта человека создать вечный двигатель приближается к исполнению. Автор издания «Комсомольская правда», опубликовал материал, в котором сообщил, что физики смогли получить больше энергии, нежели было затрачено. Вскоре, по словам ученых, этот опыт сможет перевернуть жизнь человечества.

Доктор Ван Су Чен со своими коллегами провели следующий опыт. Они отправили слабый луч лазера в некое пространство, который в итоге стал ослепительно ярким. Закачав несколько фотонов, ученые смогли получить искусственное Солнце. По сути, это вечный источник энергии, а не двигатель, ведь движения нет. Зато это источник силы и мощности. Однако стоит подчеркнуть, что данный опыт был проведен в лабораторных условиях, поэтому для применения его человечеством с целью получения бесконечной энергией предстоит еще очень длинный путь.

Главный секрет, по словам автора статьи, заключается именно в «пространстве», куда направлялся луч лазера. А в пространстве находился «кристалл времени». Несмотря на то, что название напоминает что-то из области фантастики, это реальность. Учеными была создана специальная искусственная материя, получившая такое название.