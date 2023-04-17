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Канал Телеграм «Военкоры Русской весны» сообщает, что командование украинских ВС готовит к бою около 80 тысяч бойцов для деблокирования Артемовска.

Согласно информации, противник уже сосредоточил в зоне ответственности российских штурмовых отрядов группировку такого числа бойцов.

С целью нанесения фланговых ударов в направлении Северска и Попасной командование ВСУ создает ударную группировку в районе населенных пунктов Звановка, Раздоловка и Веселая.

А для нанесения второго флангового удара группировка собирается у Константиновки, Торецка и Дылеевки, еще две формируются для наступления с северной и южной части.

Российские военные аналитики отмечают, что украинская армия усиливает артиллерийскую группировку как советскими образцами оружия, так и техникой, поступившей с Запада, в числе которой РСЗО HIMARS и гаубицы США М777.

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