Художник-фрилансер Олег Алейников, работавший над созданием популярной компьютерной игры Atomic Heart, выложил в своем профиле на портале ArtStation несколько концепт-артов, где популярные персонажи игры изображены немного в другой стилистике.

Среди опубликованных ранних образов персонажей компьютерной игры выделяются роботы-близняшки, так полюбившиеся поклонникам Atomic Heart. Судя по ранним концепт-артам, сразу становится понятно, что знаменитая прическа в виде колоска близняшкам досталась не сразу.

На опубликованных изображениях присутствуют варианты со стрижкой каре, причем в некоторых версиях роботы получили не русый цвет волос, а более темный. А некоторые концепты и вовсе изображают роботов с миловидным женским лицом. Однако все концепты объединяет одна общая черта – близняшки Левая и Правая всегда имели сексуализированный образ. На любом из концепт-артов роботы изображены в обтягивающих боди и на высоких каблуках.