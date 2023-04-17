Геологи обнаружили новый материал в твердой форме, образовавшийся в результате удара молнии в дерево в Нью-Порт-Ричи.

Научное исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показало, что это новое вещество является переходным между космическими минералами и тем, что присутствуют на земле.

Геолог Мэтью Пасек и его команда исследуют высокоэнергетические события, к которым относится удар молнии, и которые вызывают уникальные химические реакции, приводящие к появлению новых материалов. В этом случае удар молнии привел к образованию неизвестного фосфорного материала, который ранее не был обнаружен в природе на Земле в твердой форме.

Исследование также показало, что молния может быть опасной и важна молниезащита, чтобы предотвратить возможные последствия.