Издание Financial Times изучило мнения военных аналитиков Великобритании о грядущем контрнаступлении ВСУ и отметило, что Киев столкнется с весьма серьезными и даже непреодолимыми проблемами.

Авторы публикации, представленной РИА Новости, обращают внимание на грамотную подготовку к контрнаступлению российских войск. Они отлично выстроили оборону, заминировали территории, установили противотанковые заграждения и подготовили рвы. Которые станут препятствием даже для лучших британских, немецких или американских танков.

Но главной проблемой аналитики все же называют отсутствие в распоряжении Киева авиации.

«Классический подход в сухопутном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл противника в одном или нескольких районах, и нанести концентрированный удар по центру тяжести вражеских сил. Успешных примеров без превосходства в воздухе крайне мало», – пояснил Бен Барри, ранее командовавший бронетанковым подразделением в Британии.

Наличие истребителей и бомбардировщиков, отвечающих всем современным стандартам, позволит ВС РФ буквально раздавить атакующие части ВСУ, которые не будут прикрываться с воздуха.