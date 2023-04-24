Ученые из Копенгагенского университета смогли выяснить, каким образом нервная анорексия влияет на состояние кишечного микробиома. Оказалось, что при саморазрушительном питании человека его микробиом только усиливает негативные последствия патологии. Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Nature Microbiology.

В исследовании ученых участие приняло 77 женщин, страдающих анорексией. Во время эксперимента анализы крови здоровых женщин сравнили с анализами крови из контрольной группы испытуемых. Оказалось, что у подопытных женщин показатели концентрации инсулина и глюкозы в крови намного ниже. Также были отмечены более низкие показатели уровня С-реактивного белка.

При этом существенных изменений в микробиоме кишечника испытуемых женщин выявлено не было. Ученые отметили только различие в некоторых типах бактерий у здоровых женщин и тех, которые страдают анорексией. Оказалось, что здоровые женщины имеют значительно большее количество бактерий в своем кишечнике, отвечающих за переваривание растительных полисахаридов.