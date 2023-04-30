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Научный работник из Оксфордского университета Джонатан Квок заявил о возможности появления вакцины против онкологических заболеваний в ближайшие десять лет. По его словам, участие по разработке такого вида вакцины принимают как минимум десять научных компаний и академических подразделений, которые в своей работе руководствуются разными подходами.

На данный момент уже существуют определенные наработки, согласно которым антираковая вакцина уже находится на половине пути к своему созданию. По словам Квока, основная задача, которую ученые пытаются разрешить – это остановка разрастания метастаз по всему организму и предотвращение их возникновения путем запуска собственного иммунитета человека.

Один из первых этапов клинических испытаний, в ходе которого будет произведена проверка безопасности выбранной стратегии, должен начаться уже в ближайшие месяцы. Квок отметил, что смерть от онкологии происходит именно из-за метастаз в 70-90% случаев, поэтому основная задача ученых – остановка развития метастаз.

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