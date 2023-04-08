Проведя ряд исследований, ученые не обнаружили влияния вируса SARS-CoV-2 на раннее развитие эмбрионов. Соответствующий материал был опубликован в научном журнале Science China Life Sciences.

Для своего исследования специалисты взяли данные 906 пар из репродуктивных центров КНР. Пары были разделены две группы. В первую входили пары, в которой хотя бы один из партеров был инфицирован SARS-CoV-2 до забора яйцеклеток, а во вторую – не болеющие коронавирусом.

По итогу ученые не смогли обнаружить каких-либо существенных изменений в яйцеклетках и эмбрионах обеих групп. Кроме того, выяснилось, что инфицирование человека за 7-14 дней до забора яйцеклеток привело к увеличению количества извлеченных яйцеклеток, оплодотворенных яйцеклеток и жизнеспособных эмбрионов. А вот инфицирование в течение семи дней до осуществления забора ооцитов снизило коэффициент использования яйцеклеток.

Но в целом данное исследование дало повод полагать, что вирус SARS-CoV-2 не влияет негативно на качество яйцеклеток и развитие эмбрионов.