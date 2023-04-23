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Американские специалисты из Тулейнского университета смогли расшифровать код древних майя. Об этом сообщает издание Ancient Mesoamerica. Работа над шифром еще началась в далекие 40-е годы ХХ века. Календари древнего народа были основаны на природных явлениях. Отмечалась смена времен года, солнцестояния, перемещение звезд на небе.

Ученым удалось определить, что календарь древних майя имел охват 819 дней. Однако они ни с чем не смогли сопоставить такой цикл. В итоге эксперты выяснили, что календарь показывает синодические периоды – промежутки времени, необходимые небесным телам для попадания в исходную позицию для земного наблюдателя.

Календарь майя является сложной системой, состоящей из малых календарей. Специалисты выяснили, что древний народ смог провести точные расчеты синодических периодов видимых планет, таких как Меркурий, Венера, Юпитер, Марс и Сатурн. Согласно календарю синодический период Меркурия составляет 117 дней, что соответствует 7-разовому циклу, который в итоге составляет 819 дней. Ученые также нашли совпадение и с другими небесными телами.

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