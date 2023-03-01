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Значение беспилотных летательных аппаратов при ведении боевых действий современного типа за последнее время значительно повысилось. В этой связи российская армия изучает методы борьбы с дронами противника. Одним из эффективных средств защиты от беспилотников являются зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) “Панцирь”. Такое мнение высказал полковник в запасе Сергей Хатылев в беседе с изданием “МК”. Ранее специалист руководил зенитными ракетными войсками Командования специального назначения (округ ПВО Москвы).

Хатылев рассказал, что “Панцири” могут поражать низколетящие цели. Для их обнаружения комплекс обладает всем необходимым оборудованием. В то же время, по словам эксперта, даже указанные ЗРПК не всегда могут вовремя определить дрон. В данном случае речь идёт о небольших беспилотниках, “размером 15 на 15 сантиметров, которые взлетают с руки”. Эти объекты “Панцирь” тоже может обнаружить, но, как правило, только на близком расстоянии, когда “стрелять уже поздно”.

Тем не менее, по мнению Хатылева, нужно увеличить число расчётов ЗРПК “Панцирь” в подразделениях российских ПВО, чтобы сделать защиту от беспилотников ещё более эффективной.

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