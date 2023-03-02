Президент Украины Зеленский всколыхнул социальную сеть Twitter заявлением о том, что США придется участвовать в боевых действиях за Украину. Сейчас пользователи из США возмущенно обсуждают его высказывания.

У ролика с видеообращением Зеленского, заявившего, что США – это НАТО и поэтому они будут вынуждены «отправлять своих дочерей и сыновей» в бой так же, как отправляет Украина, набрал уже больше одного миллиона просмотров и спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях.

Отреагировала на него и Моника Кроули, ранее занимавшая должность помощника главы Минфина США по связям с общественностью. Она отметила, что Зеленский фактически перешел к прямым угрозам и теперь высказывается в том духе, что сыновья и дочери Америки должны умирать за Украину.