Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Зеленский всколыхнул социальную сеть Twitter заявлением о том, что США придется участвовать в боевых действиях за Украину. Сейчас пользователи из США возмущенно обсуждают его высказывания.

У ролика с видеообращением Зеленского, заявившего, что США – это НАТО и поэтому они будут вынуждены «отправлять своих дочерей и сыновей» в бой так же, как отправляет Украина, набрал уже больше одного миллиона просмотров и спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях.

Отреагировала на него и Моника Кроули, ранее занимавшая должность помощника главы Минфина США по связям с общественностью. Она отметила, что Зеленский фактически перешел к прямым угрозам и теперь высказывается в том духе, что сыновья и дочери Америки должны умирать за Украину.

Вам может понравиться

Политолог Скачко: украинский президент Зеленский находится в очень «шатком положении»

Дни Зеленского будут сочтены, как только он перестанет удовлетворять потребности Вашингтона. О росте внутриполитической критики в адрес украинского президента и его шатком положении газете «Взгляд» рассказал киевский политолог Владимир Скачко.

РВ: Военнослужащие ВСУ из госпиталя рассказали об артемовской мясорубке

В украинских СМИ появился видеорепортаж из госпиталя, в котором тяжелораненые боевики рассказали об «Артемовской мясорубке». Один из военнослужащих сообщил, что из его группы, в состав которой входило 7 человек, на

ЗРПК “Панцирь” эксперт называл самым эффективным оружием против беспилотников

Значение беспилотных летательных аппаратов при ведении боевых действий современного типа за последнее время значительно повысилось. В этой связи российская армия изучает методы борьбы с дронами противника. Одним из эффективных средств