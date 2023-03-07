Краматорск, Славянск и другие города Украины на донецком направлении могут стать целями для российских войск, если Бахмут (Артёмовск) сдадут ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил западной аудитории, почему войска до сих пор не оставили город. Об этом он рассказал в интервью CNN – передаёт ТАСС.

При этом Зеленский заявил, что киевские власти намерены не допустить окружения войск ВСУ в Бахмуте. На это сейчас направлены все силы.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются на протяжении нескольких месяцев. Город в Донецкой Народной Республике служил ВСУ одним из основных транспортных узлов снабжения для всей группировки войск в Донбассе. По заявлениям властей ДНР, Вооружённые силы Украины уже потеряли в Артёмовске десятки тысяч военнослужащих.