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На совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсов украинский лидер Владимир Зеленский признал нехватку снарядов у ВСУ. Он заявил, что армии необходимы не только новые системы, но и боеприпасы, а также амуниция.

Также Зеленский призвал Запад быстрее отправлять на Украину не только артиллерийское вооружение, но и обещанные танки, другие боевые системы. Он в очередной раз соврал, что оружие Киеву нужно «совсем не для ударов по территории РФ», а для оборонительных действий и «деоккупации территорий».

«Я считаю, что, как бы то ни было, мы получим танковую армию. Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определенный дефицит», – заявил Зеленский.

Он не забыл упомянуть, что Украине нужны и боевые самолеты, однако Запад вполне четко высказался о поставках боевой авиации и вряд ли намерен пересматривать свою позицию.

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