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В ответ на петицию с предложением «переименовать Россию в Московию», которая набрала необходимые 25 тысяч голосов, президент Украины Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть детально этот вопрос.

Он пояснил, что реализация данной инициативы требует «тщательной проработки». Украинский лидер призвал главу правительства привлечь к исследованиям научные учреждения, которые должны подтвердить целесообразность такого переименования.

Петиция была опубликована на сайте президента Украины в ноябре прошлого года. Ее автор предлагает изменить названия «Россия» на «Московия», термин «русский» на «Московский», а официальное наименование «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

25 тысяч подписей петиция собрала в феврале текущего года. Такое количество голосов обязывает президента Украины реагировать на документ и принимать по нему решение.

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