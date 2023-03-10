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На совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз критиковал Запад. Он заявил, что есть еще страны, помогающие Киеву только для «галочки».

По словам украинского лидера, эти государства лишь создают видимость помощи Украине. Но вместе с тем они умело лавируют между экономическими санкциями и наращивают товарооборот с Россией и зарабатывают на этом миллиарды.

Зеленский не стал называть эти страны, но заявил, что некоторые из них даже входят в состав Евросоюза и Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Напомним, что президент Украины периодически обрушивается на Запад с критикой, требуя то больше помогать Киеву, то усиливать санкции против России. В РФ давно сообщалось, что любые проблемы, которые западные страны пытаются создать миллионам россиян, будут решены.

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