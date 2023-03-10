Санкции Евросоюза против части российских бизнесменов должны быть пересмотрены, поскольку они в соответствующие списки попали бездоказательно. С таким письмом в адрес Еврокомиссии и Совета ЕС обратилось больше десятка юристов. Они указали на ошибки при введении санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на France-Presse.

В числе прочего в письме утверждается, что многие бизнесмены попали под санкции на основании сомнительных данных, которые выпадают “при поиске в Google”. Речь идёт о статьях в таблоидах или анонимных блогах. Кроме этого, юристы указывают, что механизм корректировок санкционных списков ЕС тоже несовершенен – с весны прошлого года из него исключили только троих человек, причём одного по причине смерти.

Санкции против крупных российских бизнесменов власти Евросоюза стали вводить после начала специальной военной операции в Донбассе. Политики на Западе уверяют, что миллиардеры поддерживали и поддерживают действия российских властей на Украине и лично президента Владимира Путина.