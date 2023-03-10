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В интервью изданию The Wall Street Journal советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки даже в случае предоставления Западом гарантий безопасности.

Он отметил, что у народа Украины остался один выход – «продолжать воевать до полного вытеснения России с украинской земли». Также он пригласил Запад идти по этому же пути «до конца», передает ТАСС.

Ранее агентство сообщало, что Великобритания, Германия и Франция намерены предложить Украине гарантии безопасности, не подключая к ним другие страны Североатлантического альянса. Причем гарантии предполагается предоставить в обмен на территории, которые уже присоединены к России. На официальном уровне подобная информация пока не озвучивалась.

Отмечается также, что вопрос о таких гарантиях возник по одной простой причине – на Западе давно никто не верит, что Киеву удастся «восстановить контроль» над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

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